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Son dakika: Aliyev'den Başkan Erdoğan'a deprem dolayısıyla taziye mesajı

Son dakika haberi! , İran'da meydana gelen, Van ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Başkan 'a taziye mesajı gönderdi.

  • Güncel
  • 23.02.2020 19:56
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 19:56
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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

, İran'da meydana gelen, Van ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle 'a taziye mesajı gönderdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Van'da can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı temennisinde bulundu, yaralılara şifa diledi.


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