Cumartesi günü nöbetçi olan Avcılar'daki 28'inci Noter'in önündeki kalabalığı görenler, bunun ne kuyruğu olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışırken, kuyruklarda bekleyenler de sıranın kendilerine çok geç gelmesinden yakındı.

"NE KADAR BEKLEYECEĞİMİZ BELLİ DEĞİL"

Uzun süre beklediğini belirtenlerden oto galerici Erdinç Erşen, "Nöbetçi noter sayısı arttırılabilir. Sayı az. Avrupa yakasında 4-5 nöbetçi noter var. Bu sayı çok yetersiz" dedi. Bağcılar'dan Avcılar'daki nöbetçi notere geldiğini anlatan Hüseyin Korur da, her ilçede bir nöbetçi noter olmasını istedi. Sırada bekleyen Berna Kahvecioğlu, "Çok kalabalık, ancak, noterin hafta sonu açık olmasına şükrediyorum. Daha yakın yerde de olabilir" diye konuştu. Hicran Keskin ise, "Koskoca İstanbul'da bu kadar az nöbetçi noter olması sakıncalı. Her ilçede 1 nöbetçi noter olmalı. İki saat bekledik, daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Sırada şu an 184'üncü kişinin işlemleri yapılıyor. Bizim sıra 254" dedi.

"ŞU AN ÖNÜMÜZDE 200 KİŞİ VAR"

Hafta içinde çalıştıkları için noterdeki işlemlerini ancak hafta sonu yaptıklarını anlatan sıradakilerden Ali Eren, "Çok kalabalık böyle olmuyor. Cumartesi Pazar bu işleri yapıyoruz. Bu yetmiyor. Bursa'dan geldim. Şu an önümüzde 200 kişi var. Ümitsizce bekliyoruz" dedi. Hatay Barosu'na kayıtlı Avukat Yılmaz Şen ise, "Kalabalık. İçeri girip noter ile görüşmeme bile izin vermediler" diye yakındı.