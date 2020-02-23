Bugünkü
Takvim

'daki ler doldu taştı! 'dan bile gelen var!

Hafta içi araç alım satımları başta olmak üzere noter gerektiren birçok işleme zaman bulamayanlar yaklaşık 10 ay önce başlatılan lere akın ediyor. ’da 5 tane bulunan nöbetçi noterlere ’dan bile gelen var. Nöbetçi noterler hafta sonu 10.00 ve 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

  • Güncel
  • 23.02.2020 16:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.02.2020 16:57
ABONE OL
İstanbul'daki nöbetçi noterler doldu taştı!

Cumartesi günü nöbetçi olan Avcılar'daki 28'inci Noter'in önündeki kalabalığı görenler, bunun ne kuyruğu olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışırken, kuyruklarda bekleyenler de sıranın kendilerine çok geç gelmesinden yakındı.

"NE KADAR BEKLEYECEĞİMİZ BELLİ DEĞİL"
Uzun süre beklediğini belirtenlerden oto galerici Erdinç Erşen, " sayısı arttırılabilir. Sayı az. Avrupa yakasında 4-5 nöbetçi noter var. Bu sayı çok yetersiz" dedi. Bağcılar'dan Avcılar'daki nöbetçi notere geldiğini anlatan Hüseyin Korur da, her ilçede bir nöbetçi noter olmasını istedi. Sırada bekleyen Berna Kahvecioğlu, "Çok kalabalık, ancak, noterin hafta sonu açık olmasına şükrediyorum. Daha yakın yerde de olabilir" diye konuştu. Hicran Keskin ise, "Koskoca 'da bu kadar az nöbetçi noter olması sakıncalı. Her ilçede 1 nöbetçi noter olmalı. İki saat bekledik, daha ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Sırada şu an 184'üncü kişinin işlemleri yapılıyor. Bizim sıra 254" dedi.

"ŞU AN ÖNÜMÜZDE 200 KİŞİ VAR"
Hafta içinde çalıştıkları için noterdeki işlemlerini ancak hafta sonu yaptıklarını anlatan sıradakilerden Ali Eren, "Çok kalabalık böyle olmuyor. Cumartesi Pazar bu işleri yapıyoruz. Bu yetmiyor. 'dan geldim. Şu an önümüzde 200 kişi var. Ümitsizce bekliyoruz" dedi. Barosu'na kayıtlı Avukat Yılmaz Şen ise, "Kalabalık. İçeri girip noter ile görüşmeme bile izin vermediler" diye yakındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel İstanbul'daki nöbetçi noterler doldu taştı! Bursa'dan bile gelen var!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri