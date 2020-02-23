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Valiliğinden açıklaması

'da yüksek ateşle hastaneye başvuran ve 'ten şüphelenilen 3 yaşındaki çocukla ilgili açıklama yapan Valilik, "20 gün önce 'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah ne getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır.  İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 23.02.2020 16:49
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 16:49
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Afyonkarahisar Valiliğinden Koronavirüs açıklaması

'da İranlı 3 yaşındaki çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedaviye alındı. Valilik, olayın le alakası olmadığını mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

'ye 20 gün önce giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğu bu sabah yüksek ateş şikayetiyle 'nde tedaviye alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni koronavirüs (covıd-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.

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