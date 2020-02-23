Bugünkü
Takvim

merkezli 7 ilde operasyonu!

merkezli 7 ilde 'ye yönelik 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Örgütün mahkemeye çıkarılan mühendis ünite sorumlusu G.Ç.T. ile örgütün mütevelli heyetinde bulunan D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel
  • 23.02.2020 19:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.02.2020 19:07
ABONE OL
7 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon!

merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik opersyon düzenlendi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli, , , , , , ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mühendis ünite sorumlusu, mütevelli, bölge lise mesulü, bölge talebe mesulü, ByLock kullanıcısı ve okuma salonu sorumlusu olan kişiler tek tek yakalandı.

İKİ ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan G.Ç.T., Z.K., D.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. isimli 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyette götürülen şahıslar daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan mühendis ünite sorumlusu G.Ç.T. ile örgütün mütevelli heyetinde bulunan D.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri