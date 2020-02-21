FETÖ'ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si 'siyasi ayak' propagandasına sarıldı.
FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı.
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