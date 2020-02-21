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’li Özkoç imamı Mahmut Yeter ile yan yana!

’ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek hain darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen ’nun ’si ‘siyasi ayak’ propagandasına sarıldı. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP 'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görüldü.

  • Güncel
  • 22.02.2020 06:43
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 06:43
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'ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar ederek hain darbe girişimini tiyatro olarak niteleyen 'nun 'si 'siyasi ayak' propagandasına sarıldı.

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Önergesi veren CHP 'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıktı.

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