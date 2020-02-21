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Son dakika: Eski Bakan 'ın babası Sinan Kılıç vefat etti

Son dakika haberine göre, Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili 'ın babası Sinan Kılıç vefat etti. Kılıç'ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

  • Güncel
  • 21.02.2020 23:47
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 23:47
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Eski Bakan Kılıç'ın babası vefat etti

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili 'ın babası Sinan Kılıç vefat etti.

Sinan Kılıç'ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



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