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: 'de teröristlerin inlerine şafak operasyonu

haberi... Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son olarak ekiplerince Bagok kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 sığınakta, patlamaya hazır 2 el yapımı ve patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, tüp ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

  • Güncel
  • 21.02.2020 09:06
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:06
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Teröristlerin inlerine şafak operasyonu

ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Bagok kırsalında "Şafak-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Arıkan Özel Birlik Operasyonu" yapıldı.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen zeminden yaklaşık 35-40 metre derinlikte 3 metre genişliğinde, 5 odalı olduğu tespit edilen sığınakta, 2 adet 20'şer kiloluk amonyum nitrat , 5 büyük tüp, el dürbünü ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Ayrıca, diğer sığınakta da 2 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı düzeneği yapımında kullanılan kablo, pil ve anahtar düzeneği bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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