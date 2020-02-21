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Emniyet Müdürü 'nin katili hakkındaki bağlantısı iddialarını reddetti

Son dakika haberine göre Emniyet Müdürü ’yi (46) makamında şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaralayan trafik polisi , hakkındaki bağlantısı iddialarını reddetti.

  • Güncel
  • 21.02.2020 09:12
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:16
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Verdi'nin katili hakkındaki FETÖ iddialarını reddetti

Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, yaralamadan da 40 yıl hapis istemiyle yargılandığı davaya Elazığ Cezaevi'nden görüntülü olarak katıldı. Sarıcaoğlu'na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturmada /PDY ile tespit edilen bağlantısı soruldu.

İHBAR MEKTUBU GELDİ
Sarıcaoğlu, "Benim FETÖ ve herhangi bir örgütle ilgim yok. İstanbul'da başlayan yeni soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir" dedi.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun Elazığ'dan önce tutulduğu Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Okan Ünal adlı hükümlünün 6 sayfadan oluşan el yazısı ihbar mektubu da mahkemeye ulaştı.



Ünal, Sarıcaoğlu'nun bağlantılarına ilişkin bilgiler paylaştığı mektubunda mahkemede tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, ihbar mektubu gönderen hükümlü Okan Ünal'ın bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

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