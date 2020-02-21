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GK'da gergin anlar! aleyhinde konusşunca...

Genel Kurulu’nun oturumunda Suriye’nin Temsilci Yardımcısı Louay Falouh’un aleyhine sarf ettiği sözler Türkiye’nin BM Feridun Sinirlioğlu tarafından tepkiyle karşılandı. Sinirlioğlu ve Falouh’un tartışması oturuma damga vurdu.

  • Güncel
  • 21.02.2020 08:49
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 09:43
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BMGK'da gergin anlar! Türkiye aleyhinde konusşunca...

Güvenlik Konseyi'nde (GK) önceki günkü oturumuna 'nin BM Feridun Sinirlioğlu'nun Suriye'nin BM Temsilci Yardımcısı Louay Falouh ile tartışması damga vurdu.

Sinirlioğlu, 'nın 'deki güçlerini geri çekmeyeceğini ve gözlem noktalarından vazgeçmeyeceğini söyledi. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gerekenin Suriye'de kendi halkını katleden rejim olduğunu belirten ve İdlib'deki krizin kötüleştiğine işaret eden Sinirlioğlu, "Suriye kendi halkını öldürmeyi bırakmalı'' diye konuştu.

TÜRKİYE ALEYHTARI SÖZLER
Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Luay Falouh'un Türkiye aleyhtarı sözlerine de tepki gösteren Sinirlioğlu, "Bugün Türkiye 9 milyondan fazla Suriyeliye bakım ve koruma sağlıyor. Bu, rejimin kontrol alanlarındaki nüfustan daha fazla. Ve şimdi burada, bu konuşmacının asılsız suçlamalarını dinliyoruz. Onu meşru muadil olarak görmediğim için ona bir cevap vermeyeceğim" dedi.

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