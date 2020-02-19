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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 14:20

Son dakika: Şehit soruşturmasında flaş gelişme!

Son dakika haberleri... Müdürü 'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan operasyonda yakalanan 20 şüphelisinden 2 kişi etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme!

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında Müdürü 'yi makamında şehit eden polis memurunun da içerisinde bulunduğu / terör örgütünün hücre yapılanmasında oldukları değerlendirilen 27 şüpheliye yönelik 13 Şubat günü operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonda Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun abisi ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yurtdışında oldukları tespit edildi.

İTİRAFÇI OLACAKLAR!
Operasyonla yakalanan 20 şüphelinin İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, 2 FETÖ üyesinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu bildirildi. İtirafçı olan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken, 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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