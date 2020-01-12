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  • 12.01.2020 13:47
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 13:52

hain darbe girişimine 'tiyatro' diyen 'den 'nün siyasi ayağı için komik önerge!

’nün 17/25 Aralık kumpasına destek veren ve hain darbe girişimine ‘tiyatro’ diyen , ilginç bir araştırma önergesi verdi. CHP, , ve imzasıyla Başkanlığı'na FETÖ/'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi sunuldu.

CHP'den FETÖ'nün siyasi ayağı için komik önerge!

sürecinden bu yana 'nün hedeflerine doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden çıkış, açıklama ve tavırlarıyla dikkat ve tepki çeken 'de , ve imzasıyla Başkanlığı'na FETÖ/'nin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için araştırma önergesi sunuldu(!)

CHP grup başkanvekilleri tarafından sunulan araştırma önergesinde, Türkiye'nin 2016'da karşı karşıya kaldığı darbe girişimiyle ilgili olarak, FETÖ'nün örgüt yapılanmasının karanlıkta bırakılmaması, ticari, askeri, yargı, emniyet ve diğer tüm ayaklarıyla birlikte siyasi ayağının da açığa çıkarılması için bir araştırma komisyonu talep edildi.

KAPATILAN FETÖ UNSURLARINA AÇIKTAN DESTEK VEREN CHP'NİN BUNU İSTEMESİ...
Fetullahçı terör örgütünün kendini açık etmeye ve milli iradeye birbiri ardına darbe girişimlerinde bulunmaya başladığı 7 Şubat ve 17-25 Aralık sürecinden bu yana örgüte ve örgütün medya, ekonomi gibi alanlardaki yapılanmalarına yönelik atılan adımlara karşı çıkan, medya ayağı kapatılırken "Basın özgürlüğü" , dershaneleri kapatılırken "Eğitim hakkı" , bankaları, finansörleri kapatılırken "Ekonomiye, girişimciliğe darbe" diyen CHP'nin yıllar sonra böyle bir önerge ile gündeme gelmesi tuhaf bulundu.

KOMİSYON ZATEN KURULDU
Diğer yandan CHP'li vekillerin talep ettiği komisyon TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla zaten kurulmuştu.

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