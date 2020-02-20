Bugünkü
Takvim

'deki ya ilişkin Bakanlıktan flaş açıklama

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak ya uğrayan ’na ait uçakla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "larla ilgili incelemeler 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir." denildi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 17:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 17:58
ABONE OL
Sabiha Gökçen'deki kazaya ilişkin Bakanlıktan flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: ( Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak ya uğrayan 'na ait uçakla ilgili) 12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz ları incelemek üzere Almanya Kaza İnceleme Ünitesine intikal etmiş ve sadece kara kutularla ilgili incelemeler 2020 tarihinde sonuçlanmıştır.


Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sabiha Gökçen'deki kazaya ilişkin Bakanlıktan flaş açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri