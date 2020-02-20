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duyurdu: Schengen bölgesi üyesi ülkelere muafiyeti

Sözcüsü Hami Aksoy, Schengen bölgesi üyesi ülkelere muafiyeti hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Aksoy, 'nin, , , , , Polonya ve 'a vize muafiyeti sağlamasıyla, potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 08:20
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 08:21
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Schengen bölgesi üyesi ülkelere vize muafiyeti

Sözcü Aksoy, 'nin, bazı Avrupa ülkelerine muafiyeti sağlamasına ilişkin kul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden , , , , Polonya ve vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu adımla, anılan ülkelerle potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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