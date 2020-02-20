Darbeci askerlerin sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasanın 26 Haziran 2009 tarihinde saat:00.50'de Meclis'te kabul edilmesinin ardından ikisi general, ikisi albay 4 askerin Meclis'te AK Parti Grubu'na gelerek tasarıyı hazırlayan iki grup başkanvekilini tehdit ettiği ortaya çıktı.

İKİSİ GENERAL, İKİSİ ALBAY 4 ASKER OĞLUMLA BENİ TEHDİT ETTİ!

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, yasanın 26 Haziran 2009 tarihinde saat:00.50'de oybirliğiyle Meclis'ten geçtiğini, aynı gün (26 Haziran 2009) Cuma namazından önce ikisi general, ikisi albay 4 askerin Meclis'te AK Parti Grubu'na gelerek tasarıya destek veren milletvekilini uyardıklarını söyledi.

Elitaş, "26 Haziran Cuma günü… Cuma namazından önce saat:11.00'den sonra, geliyorlar dört kişi… İkisi de general, ikisi de albay. 'Sen bunu imzaladın imzalamaya ama Elitaş nasıl imzalar' diyorlar. Sebep? 'Onun oğlu asker değil mi?' diyorlar. Benim oğlum da er olarak görev yapıyor. Şubat 2009 tarihinde askerlik görevine başladı. Demek ki bize böyle uyarıda bulunanlar, Sayın Baykal'a da böyle uyarmış bulunmuş olabilirler" dedi.

ASKERLER, 'GENELKURMAY TEYAKKUZ HALİNDE, ASKERE DARBE YAPTINIZ' DİYORLAR!

Yasanın çıktığı dönemde AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili olan Mustafa Elitaş, A Haber Televizyonu'nda yayınlanan Memleket Meselesi'nde tarihi açıklamalarda bulundu:

"25 Haziran günü, 26 Haziran sabaha karşı saat 01.15'de (26 Haziran 2009 tarihinde) bu kanunun tamamı onaylandı. TBMM iki saat daha çalıştı. 03.15'te elindeki elindeki kanun tasarılarını ve tekliflerini bitirdi ve tatile gitti.

Ertesi gün Cuma… 26 Haziran Cuma (26 Haziran 2009) TBMM'ne geliyoruz. TBMM'ne bu kanun tasarısını alan dört üst rütbeli subay geliyor. Meclis'e geliyorlar, diyorlar ki; 'Genelkurmay teyakkuz halinde, askere darbe yaptınız.' Aynı cümleyi Sayın Deniz Baykal kullanıyor. 'Ne darbesi?' diyoruz. 'Bu Avrupa Birliği ilerleme raporu doğrultusunda hazırlanmış bir yasadır ve ittifakla yaptık. Biz bunu kendi başımıza çıkaran düzenleme yapmadık, aniden de ortaya çıkan bir hadise değil. Saat:13.00'den tarihinde başlayan siyasi partilerle uzlaşarak saat:19.30'da siyasi partilere verdiğimiz ve birlikte üzerinde düzeltmeler yaptığımız önergedir' diyoruz."

'MUSTAFA ELİTAŞ NEDEN İMZALADI?'

Tasarıyı imzalayan bir arkadaşa (milletvekili) diyorlar ki, 'Sen bunu imzaladın hadi neyse de, Elitaş niye imzaladı?' (Milletvekilimiz) 'ne var ki?' diyor. 'O korkmadan (Mustafa Elitaş) nasıl imzalar? Korkacak nesi var?' (Askerler) 'Onun oğlu asker değil mi?' diyorlar. Benim oğlum Şubat 2009 tarihinde askerlik görevine başladı. Bu kanun çıktığı dönemde askerlik görevi devam ediyordu. Demek ki, bizi uyarmaya çalışanlar Sayın Deniz Baykal'ı da farklı şekilde uyarmış olabilirler."

"SAYIN BAYKAL'A DA UYARIDA BULUNMUŞ OLABİLİRLER!"

"26 Haziran Cuma günü… Cuma namazından önce saat:11.00'den sonra, geliyorlar dört kişi… İkisi de general, ikisi de albay. 'Sen bunu imzaladın imzalamaya ama Elitaş nasıl imzalar' diyorlar. Sebep? 'Onun oğlu asker değil mi?' diyorlar. Benim oğlum da er olarak görev yapıyor. Şubat 2009 tarihinde askerlik görevine başladı. Demek ki bize böyle uyarıda bulunanlar, Sayın Baykal'a da böyle uyarmış bulunmuş olabilirler."

DENİZ BAYKAL TEHDİT Mİ EDİLDİ?

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 23 Haziran 2009 tarihinde 12 Eylül darbesinin ardından Anayasa'ya konulan geçici 15. maddenin değiştirilmesini istedi, 24 Haziran 2009 tarihinde ise "İktidarın darbeyle hesaplaşmak gibi bir niyeti varsa ve önünde hangi engel bulunuyorsa, o engelin aşılması için yardımcı olacağımızı söylüyorum. Bu partimizin resmi, kurumsal ve uzun zamandır var olan tavrıdır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ VE CHP YASANIN ÇIKMASI İÇİN UZLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde Deniz Baykal'ın teklifine destek verdi, AK Parti ve CHP'nin grup başkanvekilleri buluştu. CHP, darbecilerin yargılanması için somut bir adım atarak, AK Parti'ye Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılması teklifini götürdü. AK Parti ve CHP uzlaşmaya vardı.

DENİZ BAYKAL, 5 GÜNDE GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ!

23 Haziran 2009 tarihinde; "Anayasanın 15. maddesi var. Değiştirme ihtiyacındaysan, getirirsin, değiştiririz. Askeri darbeyle ilgili hukuki takibat, bir hesaplaşma, Türkiye'yi bir askeri darbe arayışına sürükleyen ortamı tasfiye etme arayışı içindeysen, getir onun da gereğini yapalım" ifadelerini kullanan Deniz Baykal, 5 gün sonra görüşünü değiştirdi ve 28 Haziran 2009 tarihinde "Parlamentoda gece yarısı darbesi" yapıldığını iddia etti.

BAYKAL: 'ANAYASANIN 15. MADDESİ VAR. GETİRİRSİN, DEĞİŞTİRİRİZ"

23 HAZİRAN 2009 CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin TBMM grubunda, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Eğer, Türkiye'de 12 Eylül ile ilgili bir hesaplaşmayı, siyasi iktidar, gerekli, yararlı, doğru buluyorsa, elini tutan mı var? Onun gereğini yaparsın. 'Anayasanın 15. maddesi var.' Değiştirme ihtiyacındaysan, getirirsin, değiştiririz. 'Artık geçmişi kurcalamayalım' diyorsan, onu da bilelim. 'Bunu kaşımakta yarar yok, bitti' diyorsan, bunun senin demokrasi ve darbelerle mücadele anlayışına getireceği kısıtlamayı, sınırları da o zaman içine sindir, kabul et. '12 Eylül'ü bıraktık, ondan sonrakilerle meşgulüz' diyorsan, onları da getir, takip edelim. 'Hazırlandı, uygulanmadı, anılar (Özden Örnek günlükleri) yayınlandı, kendi aralarında konuştular, yaptılar, suç' diyorsan, onu da inceleyelim. Askeri darbeyle ilgili hukuki takibat, bir hesaplaşma, Türkiye'yi bir askeri darbe arayışına sürükleyen ortamı tasfiye etme arayışı içindeysen, getir onun da gereğini yapalım. O konuda da bir sıkıntı yok.".

ERDOĞAN: "GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BİR ARAYA GELİR, KONUŞURLAR"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Atacağımız her adımda samimiyet çok önemli. Bu samimi yaklaşım tarzını bizim sadece mikrofonlar uzatıldığı zaman verilen cevaplarla değil, bunu ciddi olarak grup başkanvekilleri bir araya gelirler, konuşurlar, böyle bir adım atılacaksa o zaman bunu kararlı bir şekilde atarız" dedi.

"BU PARTİMİZİN RESMİ, KURUMSAL TAVRIDIR"

25 HAZİRAN 2009: CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Baykal, "İktidarın darbeyle hesaplaşmak gibi bir niyeti varsa ve önünde hangi engel bulunuyorsa, o engelin aşılması için yardımcı olacağımızı söylüyorum. Bu partimizin resmi, kurumsal ve uzun zamandır var olan tavrıdır" dedi.

OKAY: "DARBE VE DARBECİLERE İLİŞKİN BU YASAL DÜZENLEMENİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

25 HAZİRAN 2009 SAAT: 11.00:

CHP grup başkanvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay, AK Parti grup başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. CHP, darbecilerin yargılanması için somut bir adım atarak, AKP'ye Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılması teklifini götürdü.

Görüşmenin ardından Hakkı Suha Okay ve Bekir Bozdağ, gazetecilere birlikte açıklama yaptı. Okay, Erdoğan'ın, grup başkanvekillerinin görüşmesini önerdiğini, bunu ciddi bir davet olarak kabul ettiklerini söyledi.

Görüşmenin ardından Hakkı Suha Okay ve Bekir Bozdağ, gazetecilere birlikte açıklama yaptı. Okay, Erdoğan'ın, grup başkanvekillerinin görüşmesini önerdiğini, bunu ciddi bir davet olarak kabul ettiklerini söyledi.

Hakkı Suha Okay, Bozdağ ve Elitaş'ın, bu konuyu yetkili organlarına götüreceklerini, değerlendireceklerini söylediğini aktararak şunları söyledi:

"Kendilerine, bu anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte dilerim hukuka, yasama tekniğine aykırı olan geçici 15. maddenin, diğer muhalefet partilerinin açıklamalarını da göz önünde tutarsak, kaldırılmasında yarar vardır. Darbeyi koruyan bir yasanın anayasamızda yer almasını, tüm toplum gibi, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin de içine sindiremeyeceğini düşünüyorum. Darbe ve darbecilere ilişkin bu yasal düzenlemenin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz."

ELİTAŞ: "CHP'NİN TEKLİFİNİ YETKİLİ KURULLARIMIZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

25 HAZİRAN 2009: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "CHP'nin Anayasa'nın 15. maddesinin kaldırılmasına ilişkin 'Şu anda ön şartımız yok. Demokrasinin önündeki engelleri kaldıracak her türlü girişime açığız. Darbe geleneğiyle gelmiş bir ülkede geçici 15. maddenin kaldırılması, darbe heveslileri için önemli bir işaret mesaj olacak. CHP'nin teklifini yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz"

DARBECİ ASKERLERİN SİVİL MAHKEMEDE YARGILANMA YOLU AÇILDI

26 HAZİRAN 2009: Meclis; Türk Ceza Kanunu'nda reform niteliğinde iki değişikliğe imza attı. AB normlarına uygun olarak savaş ve sıkıyönetim dışında siviller, sivil mahkemelerde yargılanacak. İkinci değişiklikse, darbeci askerlerin de sivil mahkemede yargılanması yolunu açtı.

OKAY: 5 SUBAY DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNUYOR VE SUÇÜSTÜ YAKALANDIKLARINDA SİVİL MAHKEMEDE YARGILANMALIDIR"

27 HAZİRAN 2009:

Askeri personelin "darbe girişimlerinin" sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin tartışmaları sonlandıran yasal düzenlemeyi siyasiler savundu.

Yasa için AK Parti ile uzlaşan CHP'nin Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, şunları söyledi:

"Mevcut uygulamada bir tane sivil sanık varsa sivil mahkemede yargılanıyorlar. Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin uygulanmasıyla da bu mümkün… Ama kimi mahkemeler bunu uygularken hata yapıyor. Adalet Bakanı beni ziyaret ettiğinde, 'Türkiye tazminata mahkûm oluyor, bunu düzeltmek istiyoruz' dedi. Ergenekon davasını etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Bana göre eğer 5 subay darbe girişiminde bulunuyor ve suçüstü yakalandılarsa sivil mahkemede yargılanmalılar."

SAV: GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ANLAŞTI

28 HAZİRAN 2009:

CHP Genel Sekreteri Önder Sav, ilgili kanun değişikliği için partiler arası yürütülen bir anlaşma olmadığını, ancak daha sonra bu konuda grup başkanvekillerinin anlaştığını söyledi.

BAYKAL: MECLİS'TE GECE YARISI DARBESİ

28 HAZİRAN 2009:

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, askere sivil yargılamanın yolunu açan düzenleme için, "Parlamentoda bir gece yarısı darbesiyle ülkenin çok önemli konularının, temel sorunlarının bir olup bittiyle nasıl halledilmek istendiğini herkes gördü" iddiasında bulundu.

ERDOĞAN: ÇIKAN YASA DARBECİLERE KARŞI

28 HAZİRAN 2009:

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı'nın 3. Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Tayyip Erdoğan, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının yolunu açan düzenleme için "Çıkan yasa darbecilere karşı" dedi. Erdoğan, "Bakın son 2 hafta, demokrasiyi muhafaza etme noktasında tutarlı tavır sergilediklerini zannettiğimiz için doğrusu duygulandık. Ancak şu görüldü, teyemmüm bozuldu. 2 hafta demokrat olabildiler. 2 hafta demokrasiyi savunabildiler" dedi.

BAŞBUĞ, KANUN ÇIKARAN MECLİS'İ FETÖCÜ OLMAKLA SUÇLAMIŞTI

Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un; 26 Haziran 2009 tarihinde darbeci askerlerin de sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasanın Fetullahçı Terör Örgütü tarafından teklif edildiğine yönelik iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu yasanın 23 Haziran 2009 tarihinde dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından da gündeme getirildiği, 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla darbecilerin yargılanmasını engelleyen Anayasa'nın geçici 15 maddesinin kaldırıldığı bildirildi. (Kenan Kıran-Sabah)