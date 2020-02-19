Bugünkü
Takvim

: i'den İstanbul ve o iller için uyarısı!

i raporunu olarak duyurdu. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir için yağışlı havanın etkili olacak. Ülkemizin halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak bugün sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

  • Güncel
  • 20.02.2020 06:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.02.2020 06:58
ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul ve o iller için yağış uyarısı!

20 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir için de yağış uyarısında bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu uyarıları...

İstanbul; Bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağmur şeklindeki yağışların, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Ankara; Bugün akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma günü genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İzmir; Bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Cuma günü (21.02.2020) sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu İzmir'de yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul ve o iller için son dakika uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri