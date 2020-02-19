20 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir için de yağış uyarısında bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu uyarıları...

İstanbul; Bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağmur şeklindeki yağışların, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.

Ankara; Bugün akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma günü genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İzmir; Bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Cuma günü (21.02.2020) sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu İzmir'de yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.