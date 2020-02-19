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Sorunları donduralım

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki Grup Toplantısında birlik çağrısı yaptı: Türkiye'den başka sığınacak yurt yoktur. Çözemediğimiz sorunları dondurup, milli birlik şuuruyla buluşalım. Herkese çağrım şudur; ön yargıları bir kenara bırakalım, birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım.

Sorunları donduralım
MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki Grup Toplantısında birlik çağrısı yaptı: Türkiye'den başka sığınacak yurt yoktur. Çözemediğimiz sorunları dondurup, milli birlik şuuruyla buluşalım. Herkese çağrım şudur; ön yargıları bir kenara bırakalım, birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım.

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