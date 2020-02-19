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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 14:49

Son dakika: 'a da sıçradı!

'de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek yayılan yeni tip , 'a da sıçradı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, "Son 2 gün içinde Kum'da şüpheli koronavirüs vakaları tespit edilmiş. Raporlar alındıktan sonra, Kum'da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir" dedi.

Koronavirüs komşuya da sıçradı!

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'ın Kum şehrinde son 2 gün içerisinde şüpheli korona virüs vakaları tespit edildiğini söyledi. Cihanpur, "Son 2 gün ide Kum'da şüpheli vakaları tespit edilmiş. Raporlar alındıktan sonra, Kum'da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir" dedi.

Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını belirterek, "Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif koronavirüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir" dedi.
Kiyanuş Cihanpur, "Testlerin sonraki adımları devam ediyor ve bu testlerin nihai sonuçları belirlendikten sonra kamuya açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

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