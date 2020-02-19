Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi. Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır" dedi.

"FRANSA EVVELA IRKÇI VE KATLİAMCI GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞMELİ"

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

MACRON DARBECİ HAFTER'İ FRANSA'YA DAVET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i ülkesine davet etti.

Hafter'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi'de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı.

Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa'ya ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini Hafter'e iletti.

Farno, pazartesi de Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya Paris'e ziyarette bulunması yönündeki resmi davetini iletmişti.