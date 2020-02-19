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  • 19.02.2020 14:55
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 14:55

'de kan donduran görüntüler! Maske takmayan köylüyü direğe bağlayıp...

'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle ülkede yaşanan korkuyu gözler önüne seren bir görüntü daha ortaya çıktı. Yetkililer, sokakta maske takmayan köylüyü kendilerine direnmesi üzerine direğe bağladı. Yetkililer kan donduran görüntüler diğer insanlara ibret olsun diye de devlet televizyonlarına ve ya servis ettiler.

Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için dünya çapında mücadele devam ediyor. Ancak Çinli yetkililerin virüsle mücadelesi zaman zaman eleştirilere de sebebiyet veriyor.

Özellikle de sağlık personellerinin hayatları, virüs yayıldığından beri tam anlamıyla altüst olmuş durumda. Öte yandan Çin devlet televizyonundan yapılan açıklama tüm dünyayı üzüntü ve endişeye boğdu. Ölümcül salgın ile ilgili en korkutucu açıklama BM'den geldi. İşte koronavirüs için yaşanan en son gelişmeler...

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