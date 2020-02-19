Kovid-19 (yeni tip koronavirüs) için dünya çapında mücadele devam ediyor. Ancak Çinli yetkililerin virüsle mücadelesi zaman zaman eleştirilere de sebebiyet veriyor.

Özellikle de sağlık personellerinin hayatları, virüs yayıldığından beri tam anlamıyla altüst olmuş durumda. Öte yandan Çin devlet televizyonundan yapılan açıklama tüm dünyayı üzüntü ve endişeye boğdu. Ölümcül salgın ile ilgili en korkutucu açıklama BM'den geldi. İşte koronavirüs için yaşanan en son gelişmeler...