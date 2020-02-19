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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 12:49

Son dakika: 'nün yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... 'nün yapılanmasına yönelik 26 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35'i muvazzaf asker 55 şüpheliden 36'sı yakalandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

/'nin yapılanmasına yönelik merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 55 kişiden 36'sı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen, 27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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