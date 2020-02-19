Mutabakata geri dönülmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrasında İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Rus heyeti ile görüştük, İdlib'de bizim temel çizgimiz, Soçi Mutabakatı'na geri dönülmesidir. Şu an itibari ile çıkan karar görüşmelerin devam etmesi yönünde.
- Güncel
- 19.02.2020
- Gazete
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