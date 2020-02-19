Mutabakata geri dönülmeli Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrasında İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Rus heyeti ile görüştük, İdlib'de bizim temel çizgimiz, Soçi Mutabakatı'na geri dönülmesidir. Şu an itibari ile çıkan karar görüşmelerin devam etmesi yönünde.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrasında İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Rus heyeti ile görüştük, İdlib'de bizim temel çizgimiz, Soçi Mutabakatı'na geri dönülmesidir. Şu an itibari ile çıkan karar görüşmelerin devam etmesi yönünde. TÜM MANŞETLER