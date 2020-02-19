Mahkumlara af ve 3600 ek gösterge yasası vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda AK Parti'den mahkumlara af ve ek gösterge açıklaması yapıldı. 19 Şubat hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası için hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Her gün haber almak adına "Af yasası çıkacak mı?" sorusunu yöneltiyor. Önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi ile ek gösterge hakkında konuştu. Çelik yaptığı açıklamada iki düzenleme hakkında son durumu verdi.

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