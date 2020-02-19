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? 'den ve açıklaması! son durum

Hükümetten ve ek gösterge hakkında son dakika açıklamaları geldi. Ek gösterge ve mahkumlara af hakkında son durum haberimizde. tarafından hazırlanan ancak nihai şeklini siyasetin vereceği düzenleme ile infaz sisteminde köklü değişikler yapılıyor. Ceza adaletini pekiştirici adımlar atılıyor. Evde infaz, geceleyin infaz gibi alternatif infaz sistemleri geliştiriliyor. Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. İşte son durum... Kamuoyunda "kısmi af", "şartlı af" şeklinde tartışılan ifadelerin hukuki bir karşılığı yoktur. Çünkü, gerek gerekse özel af mahkumların bir kısmını etkileyecek biçimde düzenlenebilir

  • Güncel
  • 20.02.2020 09:16
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 09:16
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AK Parti'den mahkumlara af ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Mahkumlara af ve 3600 ek gösterge yasası vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda AK Parti'den mahkumlara af ve ek gösterge açıklaması yapıldı. 19 Şubat hangi suçlara af gelecek? Sorusu son günlerde binlerce mahkum yakını tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası için hükümlü ve hükümlü yakınlarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Her gün haber almak adına "Af yasası çıkacak mı?" sorusunu yöneltiyor. Önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesi ile ek gösterge hakkında konuştu. Çelik yaptığı açıklamada iki düzenleme hakkında son durumu verdi.

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