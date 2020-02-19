Çin, Corona virüsüne karşı çaresiz kaldı. Ölü ve hasta sayısı çığ gibi arttı. 1869 kişi öldü. 72 bin kişi hastanede...
Corona virüsü, dört kıtaya yayıldı. Çin'de 40 kentte alarm zilleri çaldı. Halk evlerine kapandı. Ekonomi battı. 1.5 milyarlık nüfusun yarısı karantina altına alındı.
KAHRAMAN AĞLATTI
Çin'deki ölümlere karşı günde 20 saat çalışan ve 'kahraman' gibi görülen Wuhan Hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhimming, Coronavirüs'e yenik düştü. Dünyada trend topic olan doktor için binlerce kişi hastane önüne gitti
COVİD-19 salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oldu. Bunun dışında Fransa'da bir, Japonya'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi yeni tip Coronavirüs'ten hayatını kaybetti. Ancak bir ölüm var ki, ülkede değil dünyada üzüntüye neden oldu.
Geçtiğimiz hafta Çin'de 6 sağlık görevlisinin virüs dolayısıyla hayatını kaybetmesinin ardından Coronavirüs için çözüm arayan Wuhan Hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de hayatını kaybetti.
Günde 20 saat çalıştığı için, "Kahraman" gibi görülen Dr. Zhimming'in ölümü birçok ülkenin sosyal medyasında trend topic oldu. Ölüm haberinden sonra evlerinden çıkmayan Çinliler de, Wuhan Hastanesi'ne akın etti.
Dr. Liu Zhimming, geçen hafta bir hastasına, "Maalesef zor durumla karşı karşıyayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" demişti.
Dünya Sağlık Örgütü, Dr. Liu Zhimming'in ölümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.
APPLE DA ZARAR EDECEK
Coronavirüs, Apple'ın ocak-mart gelir beklentisini de olumsuz etkiledi. Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı. Çin'de Apple'ın ürünlerine ilgi yüzde 85 düştü. Şirket, ocak-mart döneminde 67 milyar dolar gelir bekliyordu. Ancak en az 15 milyar dolarlık bir düşüş beklentisi açıklandı.
JETLERE VİRÜS İLGİSİ
Çin'de Covid- 19 adı verilen koronavirüs, özel uçaklara talebi artırdı. Havayolu şirketleri Çin uçuşlarını azaltırken Çin'de ve başka ülkelerde birçok yolcu mahsur kaldı. Zenginler ve şirketler, yüksek maliyetine rağmen özel uçaklara yöneldi. Ancak özel uçak şirketleri seyahat sınırlamaları ve talebi karşılayacak kadar personellerinin olmaması nedeniyle birçok müşteriyi geri çeviriyor.
ÇİNLİLER'İ ALMIYO'RUS'
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 20 Şubat'tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya'ya gelen Çin uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı. Rusya, Çin ile sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.
NOTLAR
Fransa'da sosyal medyada, "Coronavirüs aşısı bulduk" diye yazanlar gözaltına alındı.
Tokyo'nun Yokohama Limanı'nda demirli Diamond Princess adlı yolcu gemisinde vaka sayısı 454'e çıktı.
sayısı 454'e çıktı.
İtalya'nın, Çin'in Wuhan kentinden tahliye ettiği 56 vatandaşından 3'ünde Coronavirüs'e rastlandı
Almanya'da Coronavirüs'ün ekonomiye hasar vereceği endişesiyle yatırımcı güven endeksi 30 günde düştü. Ocak ayında 26.7 olan endeks, 8.7'ye geriledi.
ABD'de yeni tip Coronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 16'ya ulaştığı belirtildi.
Corona virüsü, dört kıtaya yayıldı. Çin'de 40 kentte alarm zilleri çaldı. Halk evlerine kapandı. Ekonomi battı. 1.5 milyarlık nüfusun yarısı karantina altına alındı.
KAHRAMAN AĞLATTI
Çin'deki ölümlere karşı günde 20 saat çalışan ve 'kahraman' gibi görülen Wuhan Hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhimming, Coronavirüs'e yenik düştü. Dünyada trend topic olan doktor için binlerce kişi hastane önüne gitti
COVİD-19 salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin sayısı 1869'a yükseldi. Ölümlerden biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oldu. Bunun dışında Fransa'da bir, Japonya'da bir, Filipinler'de bir ve Tayvan'da bir kişi yeni tip Coronavirüs'ten hayatını kaybetti. Ancak bir ölüm var ki, ülkede değil dünyada üzüntüye neden oldu.
Geçtiğimiz hafta Çin'de 6 sağlık görevlisinin virüs dolayısıyla hayatını kaybetmesinin ardından Coronavirüs için çözüm arayan Wuhan Hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de hayatını kaybetti.
Günde 20 saat çalıştığı için, "Kahraman" gibi görülen Dr. Zhimming'in ölümü birçok ülkenin sosyal medyasında trend topic oldu. Ölüm haberinden sonra evlerinden çıkmayan Çinliler de, Wuhan Hastanesi'ne akın etti.
Dr. Liu Zhimming, geçen hafta bir hastasına, "Maalesef zor durumla karşı karşıyayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" demişti.
Dünya Sağlık Örgütü, Dr. Liu Zhimming'in ölümü nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.
APPLE DA ZARAR EDECEK
Coronavirüs, Apple'ın ocak-mart gelir beklentisini de olumsuz etkiledi. Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı. Çin'de Apple'ın ürünlerine ilgi yüzde 85 düştü. Şirket, ocak-mart döneminde 67 milyar dolar gelir bekliyordu. Ancak en az 15 milyar dolarlık bir düşüş beklentisi açıklandı.
JETLERE VİRÜS İLGİSİ
Çin'de Covid- 19 adı verilen koronavirüs, özel uçaklara talebi artırdı. Havayolu şirketleri Çin uçuşlarını azaltırken Çin'de ve başka ülkelerde birçok yolcu mahsur kaldı. Zenginler ve şirketler, yüksek maliyetine rağmen özel uçaklara yöneldi. Ancak özel uçak şirketleri seyahat sınırlamaları ve talebi karşılayacak kadar personellerinin olmaması nedeniyle birçok müşteriyi geri çeviriyor.
ÇİNLİLER'İ ALMIYO'RUS'
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 20 Şubat'tan itibaren çalışma, eğitim ve turizm amaçlı Rusya'ya gelen Çin uyruklu kişilerin ülkeye giremeyeceklerini açıkladı. Rusya, Çin ile sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.
NOTLAR
Fransa'da sosyal medyada, "Coronavirüs aşısı bulduk" diye yazanlar gözaltına alındı.
Tokyo'nun Yokohama Limanı'nda demirli Diamond Princess adlı yolcu gemisinde vaka sayısı 454'e çıktı.
sayısı 454'e çıktı.
İtalya'nın, Çin'in Wuhan kentinden tahliye ettiği 56 vatandaşından 3'ünde Coronavirüs'e rastlandı
Almanya'da Coronavirüs'ün ekonomiye hasar vereceği endişesiyle yatırımcı güven endeksi 30 günde düştü. Ocak ayında 26.7 olan endeks, 8.7'ye geriledi.
ABD'de yeni tip Coronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 16'ya ulaştığı belirtildi.
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