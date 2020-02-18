Rusya'dan şok petrol suçlaması: ABD Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Rus petrol şirketi Rosneft'in iştiraki "Rosneft Trading" şirketine yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle Rus petrol şirketi Rosneft'e bağlı Rosneft Trading adlı iştiraki yaptırım listesine alması değerlendirildi.
ABD tarafından uygulanan tek taraflı kısıtlayıcı adımların Rusya tarafından kabul edilmediğine işaret edilen açıklamada, "Rusya, küresel hakimiyet için çabalayan ABD'nin, tüm dünyayı kendi iradesine boyun eğdirmeye çalıştığı tek taraflı kısıtlayıcı önlemleri kategorik olarak kabul etmiyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, söz konusu adımların, Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği vurgulanarak, "Rusya'ya yönelik bu tür adımlar, Amerikalı şirketlerin adil rekabete dayanamadıklarının göstergesidir. ABD'nin yıkıcı yaptırım politikası, serbest dünya ticaretini giderek daha fazla zedelemektedir." ifadesi kullanıldı.
Rosneft'in iştiraki Rosneft Trading şirketinin geçen yıl yaklaşık 25 milyon tonluk petrol ticareti gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.
Rusya'nın en büyük petrol şirketi konumundaki Rosneft, küresel petrol üretiminin de yaklaşık yüzde 5'ini gerçekleştiriyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarını kontrol altında tutarak yağmaladığını iddia etti.
İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya'nın Dışişleri Bakanı Di Maio, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 2+2 formatında Bakanlar Toplantısı gerçekleşti. Gerçekleşen görüşmelerde Libya'daki sürecin ele alınacağı 5-5 formatındaki Cenevre görüşmeleri ele alındı. Yarın başlayacak görüşmeler için tarafların beklentileri masaya yatırıldı. 2 ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrarların ele alındığı görüşmelerin ardından Sergey Şoygu ve Sergey Lavrov, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Şoygu ve Lavrov, gazetecilerin Suriye'deki sorularını cevapladı. Sergey Şoygu, Suriye'de ABD'nin varlığı ile ilgili çok sert bir açıklama yaparak ABD'yi yağmacılıkla suçladı. ABD'nin Suriye'deki petrol sahalarını kontrol altında tuttuğunu iddia eden Şoygu, "Suriye'de petrolün çıkarıldığı sahalar ABD tarafından kontrol altında tutuluyor. Suriye'ye ve Suriye halkına ait olan zenginlikler yağmalanıyor" dedi.
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