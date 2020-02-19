Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli Başkan Erdoğan'a hakaret etti. CHP'lilerden topladığı yüzbinlerce lirayı tazminat olarak ödedi. Vekiller "yeter artık" dedi.
CHP Grubu'nda konuşan Kılıçdaroğlu yine Erdoğan'ı hedef seçti. 500 bin liralık tazminat davasını eleştirirken de ağır hakaret etti. Her tazminat cezasında para toplayan 139 vekil ise "Pes" dedi. Diline hakim olamayan Kemal Bey'in banttan konuşmasını istedi.
Twitter;
Ne de olsa ödediğin paralar bizden, konuş.
Bizim paramızla bol keseden atıyor.
Bant yayına geçelim.
Umurunda mı 500 bin lira, nasıl olsa öderiz!
CHP Grubu'nda konuşan Kılıçdaroğlu yine Erdoğan'ı hedef seçti. 500 bin liralık tazminat davasını eleştirirken de ağır hakaret etti. Her tazminat cezasında para toplayan 139 vekil ise "Pes" dedi. Diline hakim olamayan Kemal Bey'in banttan konuşmasını istedi.
Twitter;
Ne de olsa ödediğin paralar bizden, konuş.
Bizim paramızla bol keseden atıyor.
Bant yayına geçelim.
Umurunda mı 500 bin lira, nasıl olsa öderiz!
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