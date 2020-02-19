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AK Parti’de rekor üye

AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 400 bine ulaştı. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Meclis'teki siyasi partilerin üyelerinin 5 katı kadar üyemiz var. Kongrelerimizde yeni katılımlar olacak" dedi.

AK Parti’de rekor üye
AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 400 bine ulaştı. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Meclis'teki siyasi partilerin üyelerinin 5 katı kadar üyemiz var. Kongrelerimizde yeni katılımlar olacak" dedi.

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