AK Parti’de rekor üye AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 400 bine ulaştı. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Meclis'teki siyasi partilerin üyelerinin 5 katı kadar üyemiz var. Kongrelerimizde yeni katılımlar olacak" dedi.

AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 400 bine ulaştı. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Meclis'teki siyasi partilerin üyelerinin 5 katı kadar üyemiz var. Kongrelerimizde yeni katılımlar olacak" dedi. TÜM MANŞETLER