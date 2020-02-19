AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 400 bine ulaştı. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Meclis'teki siyasi partilerin üyelerinin 5 katı kadar üyemiz var. Kongrelerimizde yeni katılımlar olacak" dedi.
- Güncel
- 19.02.2020
- Gazete
AK Parti’de rekor üye
AK Parti'nin üye sayısı 10 milyon 400 bine ulaştı. AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Meclis'teki siyasi partilerin üyelerinin 5 katı kadar üyemiz var. Kongrelerimizde yeni katılımlar olacak" dedi.
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