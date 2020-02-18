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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 07:52

ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan 'a büyük tepki: Sözünü tutmadı!

ve Şehit Aileleri Vakfı, ’li yönetimindeki ’nin işlettikleri otoparka 100-150 personel ve iş makineleriyle bastığını söyledi. Vakıftan yapılan açıklamada "Sayın Mansur Yavaş öncesi vakfımızı ziyaretinde bahse konu otoparkı ruhsatlandıracağı sözünü bizzat kendisi verdiği halde, bu sözlerini tutmamıştır” denildi.

Mansur Yavaş'a büyük tepki: Sözünü tutmadı!

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, ABB'nin Emek semtindeki otoparka ilişkin basın duyurusunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin, "Vakıfla görüşmelerin sürdüğü, otoparka alternatif yer önerisinde bulunulduğu ve Büyükşehir Belediyesinin vakfa yönelik desteğinin süreceği" yönündeki beyanlarının hayal ürünü olduğu kaydedildi. "Sayın öncesi vakfımızı ziyaretinde bahse konu otoparkı ruhsatlandıracağı sözünü bizzat kendisi verdiği halde, bu sözlerini tutmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Vakıf Başkanının siyasi tercihlerinin, belediye yetkilileri tarafından sorgulandığı ve şehitlerin davasının siyasi bir davaya çevrildiği iddia edilen açıklamada, vakfa yönelik üzeri örtülü tehditte bulunulduğu öne sürüldü.

"Şehit ailelerinin işlettiği otoparkı 100-150 personel ve birçok iş makinesiyle basmak densizliktir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, vakfın ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, gazilerin ağırlanması, şehit yakınlarına yönelik maddi ve manevi desteklerin hız kesmeden süreceği vurgulandı.

ABB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
tarafından 'ın işlettiği Çankaya ilçesi Kırım Caddesi 96 numaradaki taşınmaz hakkında "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazilerin ve Şehit Ailelerinin İşletmesine El Koydu" haberlerinin ardından cumartesi günü açıklama yapılmıştı.

Söz konusu arsanın, yeşil alan olarak kullanılması için hibe edildiğine işaret edilerek, "Bu arsanın, TÜGŞAV Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını Denetleme Gıda Tic. A.Ş. tarafından iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak ruhsat alınmadan otopark olarak faaliyete geçirildiği tespit edilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin park inşaatı çalışmaları devam eden ilgili alanın otopark olarak kullanılması mümkün görülmemektedir. Park inşaatı tamamlandıktan sonra halkımızın istifadesine sunulacaktır." açıklamasında bulunulmuştu.

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