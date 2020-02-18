MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde son günlerde sıkça dillendirilen yeni darbe teşebbüsü iddiaları da vardı.



"VAHŞİ BİR OYUN KURGULANIYOR"

Bahçeli, "Türkiye üzerinde vahşi bir oyun kurgulanmaktadır. Pentagon ve CIA'nın raporu yeni bir darbe ihtimalini adice açıklamıştır. Darbe iddiaları herkesin diline düşmüştür. Herkese çağrım şudur; ön yargıları bir kenara bırakalım. Birbirimize sahip çıkalım. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya bırakalım. Başka bir Türkiye yok." dedi.







"HEVESLERİ MEZARDA KALACAKTIR"

MHP lideri, "Darbeyi aklından geçiren varsa 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertipte muvaffak olamayacaktır. Türkiye'nin tasfiyesi anlamına gelecektir. Darbeye heves edenlerin hevesleri mezarda kalacaktır. Darbeye göz kırpanların Esat'tan farkı olmayacaktır. MHP herkesi ortak akılda buluşmaya, kucaklaşmaya davet etmektedir. Elimizi uzatıyoruz Türkiye için birlikte çalışmaya." ifadelerini kullandı.