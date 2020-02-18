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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 00:41

Son dakika: 'da korkutan ! Son depremler

Son dakika haberine göre 'nden alınan bilgiye göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliğini 5,3 km olarak açıklandı.

Manisa'da bir deprem daha!
'nden alınan bilgiye göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliğini 5,3 km olarak açıklandı.






SON DEPREMLER
Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID
Detay 19.02.2020 00:23:09 DDA 39.1010 27.8293 7.00 Mw 4.2 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465698
Detay 18.02.2020 23:50:31 DDA 39.0743 27.8536 7.00 ML 2.0 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465699
Detay 18.02.2020 23:49:03 DDA 39.0121 27.8483 7.07 ML 1.7 Türkiye Manisa Akhisar - - 465697
Detay 18.02.2020 23:47:27 DDA 39.0951 27.8178 6.96 ML 2.7 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 465694
Detay 18.02.2020 23:46:44 DDA 39.0923 27.8641 6.99 ML 2.1 Türkiye Manisa Kirkagaç - -


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