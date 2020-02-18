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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 10:08

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan hakkında flaş açıklama: Ücret alınmayacak!

Son dakika haberleri... Gençlik ve , Elazığ'da yurtlarında kalan öğrencilerden şubat ayında alınmayacağını açıkladı.

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