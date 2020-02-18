Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2020 09:00
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:04

Son dakika haberi: 'da terör örgütü 'ın sözde istihbaratçısı da yakalandı

Son dakika haberi... İnegöl ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü bünyesinde istihbarat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.A.A'nın, 'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı yakalandı

'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü 'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen uyruklu kişinin yakalanmasının ardından örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

Suriye'de DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bu terör örgütü bünyesinde istihbaratçı olarak faaliyet yürüten K.E'nin de İnegöl'de bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Suriye uyruklu sözde istihbaratçı K.E'nin yanı sıra DEAŞ'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan aynı uyruktan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN YAKALANDIĞI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinden ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "" kod adlı Y.A.A'nın (50), İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaşmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polisler, ilçede bir doğal gaz servisinde çalışan şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika haberi: Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı da yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri