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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 18:15

Son dakika: Terör örgütü 'ın infazcısı Bursa'da yakalandı!

Son dakika haberine göre Terör örgütü 'ın komutanı Y.A.A. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Teröristin bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü 'ın sözde komutanı kod adlı uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı.

Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde 'komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi. Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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