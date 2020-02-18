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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 21:59

Son dakika: MSB açıkladı: Atina'daki görüşmelerde ikinci gün tamamlandı

Son dakika haberine göre, , Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.

MSB açıkladı: İkinci gün tamamlandı

, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri arasında Atina'da devam eden görüşmelerin ikinci gününün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Atina'da süren ve güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmelerde ikinci gün tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek." ifadelerine yer verildi.


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