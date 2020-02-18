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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 20:45

'da çözülme sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü 'da çözülme sürüyor. , yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38'e yükseldi.

PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

, yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen terör örgütü mensuplarının ikna edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

ŞANLIURFA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA TESLİM OLDU
Bu kapsamda, 20 yıl önce bölücü terör örgütü 'ya katılan H.K'nın teslim olması için jandarma ikna çalışması yürüttü.

H.K, Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığının destek verdiği operasyonla İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Terör örgütü mensubu H.K'nin ilk ifadesinde, yıllar önce yurt dışından örgüte katıldığını belirterek, "Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE 16 YIL ÖNCE KATILMIŞ
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele () şube müdürlükleri ise terör örgütü mensubu Ç.O'nun iknasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

'ın ilçesindeki 'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ç.O'nun 2004'te terör örgütüne katıldığı tespit edildi.

Böylece bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısı 38'e yükseldi.

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