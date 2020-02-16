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  • 16.02.2020 12:05
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 12:05

Son dakika: 'yi karıştıran iddia! 'ye kafa atıldı

Dün akşam saatlerinde kulislerinde ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı. İddiaya göre CHP'li, Yaşamkent sitesinde bulunan ofisinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve eski Yalova Valisi Yusuf Erbay ile görüştü. Bu görüşmenin ardından ofisten çıkışta Muharrem İnce'ye Kesimoğlu'nun kafa attığı iddia edildi. Muharrem İnce'den bu iddia ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

CHP'yi karıştıran iddia! Muharrem İnce'ye kafa atıldı

Dün akşam bir toplantı çıkışında yaşanan son dakika gelişmesi 'li çevreleri karıştırdı. İddiaya göre 'ye Kırklareli Belediye Başkanı kafa attı ve İnce olayın duyulmaması için hataneye gitmedi ve dışarıdan bir doktor ile tedavisini yaptırdı.

İşte çarpıcı son dakika haberinin ayrıntıları;
CHP'li Muharrem İnce Ankara Çankaya'da bulunan Yaşamkent sitesindeki ofisinde dün gece bir toplantı düzenledi. Ofiste, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve eski Yalova Valisi Yusuf Erbay ile görüştü. Toplantı sonrası saat 23.00 sularında ofisten çıkmak için aşağıya indiklerinde, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP'li Muharrem İnce'ye kafa attı.

KESİMOĞLU KAFA ATTIĞI İÇİN İNCE'NİN BURNUNUN YARALANDIĞI İDDİA EDİLDİ
Burnunda hasar oluşan Muharrem İnce, kendisine kafa atıldığının duyulmaması için hastaneye gitmedi. Yaralanan İnce, dışarıdan bir tanıdık doktor çağırıp burnunu tedavi ettirmeye çalıştı. Yaşandığı iddia edilen son dakika gelişmesine ilişkin İnce'den henüz bir açıklama gelmedi.

AÇIKLAMA YAPMADI FOTOĞRAF GÖNDERDİ
Kafa atılma olayının duyulmaması için büyük bir titizlik gösteren İnce'nin bu iddiayla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak edilirken internet haber'e göre "haberleri duydum" diyen İnce bu fotoyu paylaştı.

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