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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 15:35

Malatya'da terör propagandası yapan 1 kişi gözaltında!

Malatya'da terör örgütü propagandası yapan yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Terör propagandası yapanlara operasyon

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Akçadağ'da belirlenen 1 şüpheli evine düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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