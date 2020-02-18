Mehmet Özhaseki'den kaza açıklaması!

AK Partili Mehmet Özhaseki, geçen hafta Antalya Serik'te geçirdiği trafik kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bir otomobilin araçlarına yandan çarptığını ve bu nedenle refüje çıkıp bir ağaca çarptıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:



"Neticesinde her birimiz yaralandık. Benim de burnumda kırıklar ve boynumda çatlaklar oluştu. Kazanın meydana gelmesinden çok kısa bir zaman sonra acil servis ve emniyet ekiplerimiz, devletimizin bize tevdi ettiği makamlardan bihaber şekilde yanımıza hızlıca ulaştılar. Bu vesileyle gördük ki ülkemiz, sağlık hizmetleri alanında muazzam bir yükselişle üst düzey seviyeye ulaşmıştır. Bir kez daha devletimizle gurur duyduk."