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  • 18.02.2020 15:34
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34

Milli Savunma Bakanı Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanı , Katarlı Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Bakan Akar'dan önemli kabul

Milli Savunma Bakanı , Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.

Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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