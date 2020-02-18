AK Parti MYK toplantısı sonrası konuşan Sözcü Ömer Çelik, İdlib'te mutabakatın Esad rejimi tarafından 20 civarında ihlal edildiğini söyledi. Çelik, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler ama bir kişiye dokunmadılar. Darbe olurken Kılıçdaroğlu film izler gibi izledi" dedi.
- Güncel
- 18.02.2020
- Gazete
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