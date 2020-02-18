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film gibi izledi

MYK toplantısı sonrası konuşan Sözcü , İdlib'te mutabakatın Esad rejimi tarafından 20 civarında ihlal edildiğini söyledi. Çelik, "'da öldürmek istediler ama bir kişiye dokunmadılar. Darbe olurken film izler gibi izledi" dedi.

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