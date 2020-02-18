Ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayının evinin içi ilk defa fotoğraflandı. İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier, geçen sene İstanbul Karaköy'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.
İngiliz ajan Mesurier'in ölümünden sonra, eşi Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konmuştu.
7 KAMYON EŞYA ÇIKTI
İstanbul Karaköy'deki ofisten 7 kamyonet eşya çıktı.
Eşi Emma Hedvig Christina Winber özel eşyalarını almıştı. Mesurier'in evi ilk defa görüntülendi. İngiliz ajanın kurucusu olduğu yardım kuruluşunun Mayday Rescue'nin deposu da bir firma tarafından boşaltıldı. 7 kamyonet dolusu eşya çıktı. Mayday Rescue'nin faaliyetlerini tamamen durdurduğu öğrenildi.
İngiliz ajan Mesurier'in ölümünden sonra, eşi Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konmuştu.
7 KAMYON EŞYA ÇIKTI
İstanbul Karaköy'deki ofisten 7 kamyonet eşya çıktı.
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