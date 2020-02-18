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’da ölü bulunan İngiliz ajan Le Mesurier'in evi ilk defa görüntülendi

Ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayının evinin içi ilk defa fotoğraflandı. İngiliz ajan , geçen sene Karaköy'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. özel eşyalarını almıştı. Mesurier'in evi ilk defa görüntülendi.

İngiliz home!
Ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayının evinin içi ilk defa fotoğraflandı. İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier, geçen sene Karaköy'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Eşi Emma Hedvig Christina Winber özel eşyalarını almıştı. Mesurier'in evi ilk defa görüntülendi. İngiliz ajanın kurucusu olduğu yardım kuruluşunun 'nin deposu da bir firma tarafından boşaltıldı. 7 kamyonet dolusu eşya çıktı. Mayday Rescue'nin faaliyetlerini tamamen durdurduğu öğrenildi.



İngiliz ajan Mesurier'in ölümünden sonra, eşi Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konmuştu.



7 KAMYON EŞYA ÇIKTI
'deki ofisten 7 kamyonet eşya çıktı.




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