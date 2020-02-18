İdlib buluşması Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'nin İdlib bölgesinde sahada bulunan Rus ve Türk askeri temsilciler sürekli iletişim halindeler, durum değişikliklerini inceleyip değerlendiriyorlar. Hem kendi askeri temsilcilerimizden hem de Türk askeri temsilcilerden duyduğumuza göre birbirleriyle tamamen anlayış içerisindeler" dedi.

Türk ve Rus heyetleri, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'nin İdlib bölgesinde sahada bulunan Rus ve Türk askeri temsilciler sürekli iletişim halindeler, durum değişikliklerini inceleyip değerlendiriyorlar. Hem kendi askeri temsilcilerimizden hem de Türk askeri temsilcilerden duyduğumuza göre birbirleriyle tamamen anlayış içerisindeler" dedi. Daha önceki görüşmelerde Türk heyeti Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiğini belirterek, Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajını vermişti. Ancak bu görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı.





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