35 şüpheli gözaltında

Şırnak polisi, terör örgütü mensuplarına operasyon düzenledi. 10-16 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda, PKK ve FETÖ'ye üye olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı. Şırnak polisi, terör örgütü mensuplarına operasyon düzenledi. 10-16 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda, PKK ve FETÖ'ye üye olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı.
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