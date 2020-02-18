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35 şüpheli gözaltında

Şırnak polisi, terör örgütü mensuplarına operasyon düzenledi. 10-16 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda, PKK ve FETÖ'ye üye olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı.

35 şüpheli gözaltında
Şırnak polisi, terör örgütü mensuplarına operasyon düzenledi. 10-16 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda, PKK ve FETÖ'ye üye olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı.

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