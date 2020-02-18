35 şüpheli gözaltında Şırnak polisi, terör örgütü mensuplarına operasyon düzenledi. 10-16 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda, PKK ve FETÖ'ye üye olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı.

Şırnak polisi, terör örgütü mensuplarına operasyon düzenledi. 10-16 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonda, PKK ve FETÖ'ye üye olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı. TÜM MANŞETLER