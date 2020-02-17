Yunan basını: Kazanan Türkiye Yunanistan'ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek" diyerek kazan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Y unanistan'ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek" diyerek kazan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. TÜM MANŞETLER