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Yunan basını: Kazanan Türkiye

Yunanistan'ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek" diyerek kazan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Yunan basını: Kazanan Türkiye
Yunanistan'ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Libya meselesine değindi. Kathimerini "BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır ekonomik bölge sınırlarını kabul edecek" diyerek kazan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

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