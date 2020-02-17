Slovenya'da bir çocuğu teleferikten düşmekten kurtarıp 15 dakika havada tuttuğu için teşekkür madalyasıyla ödüllendirilen Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Türk insanının kahramanlığını göstermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kahraman Milli kayakçı Sıla Kara: "Ay-yıldızlı bayrağımızdan ve ülkemizden merhameti gördük, böyle yetiştirildik. Herhangi bir ayrım gözetmeden Türk halkının ne kadar fedakar ve insan sevgisiyle dolu olduğunu göstermiş olduk" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını kaydeden Kara, "Sayın Bakanımız yapmış olduğum bu hareket dolayısıyla bana çok teşekkür etti" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını kaydeden Kara, "Sayın Bakanımız yapmış olduğum bu hareket dolayısıyla bana çok teşekkür etti" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.