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Teleferikten düşen çocuğu kurtaran , ’da kahraman ilan edildi

Giant Slalom' yarışmasına katılmak üzere ’nın Krvavec şehrine giden , birlikte bindikleri teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki Slovenyalı çocuğu son anda kurtardı. Kara’ya bu davranışından dolayı kahramanlık madalyası verildi.

Milli duruş
Slovenya'da bir çocuğu teleferikten düşmekten kurtarıp 15 dakika havada tuttuğu için teşekkür madalyasıyla ödüllendirilen Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu , Türk insanının kahramanlığını göstermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kahraman Milli kayakçı Sıla Kara: "Ay-yıldızlı bayrağımızdan ve ülkemizden merhameti gördük, böyle yetiştirildik. Herhangi bir ayrım gözetmeden Türk halkının ne kadar fedakar ve insan sevgisiyle dolu olduğunu göstermiş olduk" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını kaydeden Kara, "Sayın Bakanımız yapmış olduğum bu hareket dolayısıyla bana çok teşekkür etti" diye konuştu.

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