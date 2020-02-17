Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Kilis ve Şanlıurfa'da hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/GewP4JZPMP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020
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