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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 11:03

Son dakika: Bakanlık açıkladı: 2 /’li terörist daha teslim oldu!

Son dkaika... MSB: Terör örgütü ’da çözülme devam ediyor. ’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/’li terörist daha /Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Bakanlık açıkladı: Teslim oldular
, 'nin kuzeyinden kaçan 2 /'li teröristin ve Şanlıurfa'da hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."


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