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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 19:19

Son dakika: 'den için çağrısı

Son dakika haberine göre, , 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı için çağrısı yaptı.

BM'den İdlib için flaş çağrı

Son dakika haberine göre, , 900 bin kişinin yerinden edildiği ve 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin yaşandığı için çağrısı yaptı.

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