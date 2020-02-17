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Rejimin çıkmaz yolu!

Suriye'de rejim, stratejik öneme sahip Başkent Şam ve Halep arasındaki "Uluslararası Yol" olarak bilinen M5'i kontrol altına almak için saldırılarını artırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münih'teki toplantıda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a 'İdlib'de bu saldırganlığın durması gerektiğini' vurguladı.

Rejimin çıkmaz yolu!
Suriye'de rejim, stratejik öneme sahip Başkent Şam ve Halep arasındaki "Uluslararası Yol" olarak bilinen M5'i kontrol altına almak için saldırılarını artırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münih'teki toplantıda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a 'İdlib'de bu saldırganlığın durması gerektiğini' vurguladı.

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