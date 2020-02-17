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  • 17.02.2020 09:41
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:41

'de operasyonu: 6 gözaltı

'de satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı. Adreslere yapılan operasyonda 40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 gram ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A, H.T, E.Y, M.T, Y.Ş. ve E.M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 gram ele geçirildi.

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