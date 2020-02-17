Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda M.A, H.T, E.Y, M.T, Y.Ş. ve E.M.K. gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.