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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 15:01

Son dakika: 'den hisseleri ile ilgili flaş açıklama

'nin hisseleri ile ilgili konuşan Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız." dedi.

AK Parti'den İş Bankası hisseleri ile ilgili flaş açıklama

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, yeni kanun düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz üretenlere yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, hisseleri ile ilgili soruya da "Hukukçularımız gerekli değerlendirmeyi yapıyorlar. Değerlendirmeler netleştikçe, olgunlaştıkça bu anlamda bilgi paylaşımda bulunacağız" dedi.

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