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Diyarbakır HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan (21), Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan, Diyarbakır'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.

Ana zafer
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuğu için "evlat nöbeti" tutan Gevriye Ayhan, polisin çalışmasıyla evladına kavuştu. 5 yıldır bölücü örgüt PKK'nın elinde olan Pelda Ayhan, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Nöbetin 35. gününde evladına kavuşan Gevriye Ayhan, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Daha önce de Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan ve Aslıhan Eşrefoğlu evlatlarına kavuşmuştu.

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